نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 300 مليونير.. يستعدون لدخول السعودية في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت شركة الاستشارات البريطانية «هينلي وشركاه»، أن يتدفق ما يصل إلى 300 مليونير إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 مع استمرار المملكة في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية.

ففي أحدث تقرير لها، قالت «هينلي وشركاه» إن العاصمة السعودية (الرياض) وكذلك جدة أصبحتا «تحظى بشعبية متزايدة» بين أصحاب الملايين المهاجرين، وخاصة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في بيان: «في رأينا، تتمتع هاتان المدينتان بالقدرة على جذب أعداد كبيرة من المغتربين الأثرياء في المستقبل».

وقال رئيس مجموعة العملاء الخاصين في «هينلي آند بارتنرز»، دومينيك فوليك، إن عام 2024 سيكون لحظة فاصلة في هجرة الثروات العالمية.

«من المتوقع أن ينتقل 128 ألف مليونير إلى أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم هذا العام، وهو رقم غير مسبوق، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 120 ألفًا المسجل في عام 2023. وسط تصارع العالم مع عاصفة كاملة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية»، حسب ما ذكره «فوليك».

وأضاف: «في كثير من النواحي، تعد هجرة المليونيرات الكبيرة هذه مؤشرًا رائدًا، يشير إلى تحول عميق في المشهد العالمي وتكتلات الثروة والقوة، مع آثار بعيدة المدى على المسار المستقبلي للدول التي يتركونها وراءهم أو تلك التي يجعلونها موطنهم الجديد».

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تلتها الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث من المقرر أن يعيش 3،800 و3،500 مليونير في هذه البلدان بحلول نهاية هذا العام.

واحتلت كندا المركز الرابع في القائمة، حيث من المتوقع أن يتدفق إليها 3،200 من الأثرياء، تليها أستراليا وإيطاليا مع 2،500 و2،200 مليونير يأتون إلى هذه الدول على التوالي.

واحتلت سويسرا المركز السادس في القائمة، حيث من المتوقع أن ينتقل إليها 1،500 مليونير، تليها اليونان والبرتغال بـ 1،200 و800 على التوالي.

وأبرز التقرير أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تشهد خسارة صافية غير مسبوقة قدرها 9،500 مليونير في عام 2024، وهي الثانية بعد الصين على مستوى العالم وأكثر من ضعف 4،200 مليونير غادروا البلاد العام الماضي.

ووفقًا للتحليل، من المتوقع أن تكون الصين أكبر خاسر من أصحاب الملايين على مستوى العالم، مع خروج صافٍ متوقع لـ 15،200 من الأثرياء هذا العام، مقارنة بـ 13،800 في عام 2023.