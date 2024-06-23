وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للتعليم العام "1446-1447هـ"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت التقويم الدراسي للتعليم العام (1447-1446) هجريًّا، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس الجاليات؛ لوضع تقويمها الدراسي الخاص.

وبحسب جدول نشرته الوزارة، فإن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال ستكون بتاريخ 2024/ 08/ 04م، الموافق 1446/ 01/ 29هـ، في حين ستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية بتاريخ 2024/ 08/ 11م، الموافق 1446/ 02/ 07 هــ.

وستكون بداية الدراسة للطلبة في الفصل الدراسي الأول 2024/ 08/ 18م، الموافق 1446/ 02/ 14هــ، في حين ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول 05/ 05/ 1446هــ، الموافق 7/ 11/ 2024م.

وبحسب الوزارة، ستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 15/ 5/ 1446هــ، الموافق 17/ 11/ 2024م، في حين ستكون نهايته 21/ 8/ 1446هــ، الموافق 20/ 2/ 2025م.

أما بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث فستكون 2/ 9/ 1446هــ، الموافق 2/ 3/ 2025، على أن تبدأ إجارة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1/ 1/ 1447هــ، الموافق 26/ 6/ 2025م.