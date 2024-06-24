نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمشعر منى تقدم خدماتها لأكثر من 2000 حاج خلال حج هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قَدم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، من خلال «عياداته بمشعر منى» خدماته لأكثر من 2000 حاج من مراجعي العيادة التي وفرت خدماتها الطبية المتميزة في أيام التشريق خلال موسم الحج هذا العام 1445هـ، 2024م، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن. وحظي ضيوف الرحمن المراجعون للعيادة بخدمات رعاية صحية متميزة وعلى أكمل وجه بمشاركة فريق من الأطباء والكوادر الطبية المعاونة من مختلف التخصصات لضمان سلامة الحجاج، إذ وفرت عيادة مِنى للحجاج سهولة الوصول إلى الرعاية الطبية الفورية خلال أداء فريضة الحج.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة الدكتور فاتح محمد جول: «نحن فخورون بدعم صحة حجاج بيت الله الحرام من خلال هذه الخدمات الأساسية. هدفنا هو ضمان أن يتمكن كل حاج من أداء واجباته الدينية بثقة، وراحة بال لمواصلة رحلتهم الروحية بأقل قدر من التعطيل».

وأضاف: "من خلال تقديم الرعاية والخدمات الصحية مباشرة لحجاج بيت الله الحرام في عيادة مشعر مِنى، بجودة وكفاءة عالية، يزيل مستشفى الدكتور سليمان فقيه العقبات أمام الحصول على الرعاية الطبية ويسمح للحجاج بالتركيز على مناسك الحج. وهذا الالتزام بالخدمة العامة والمسؤولية المجتمعية يلتقي تمامًا مع روح الحج، وهو وقت للرحمة والوحدة والإيثار".

وأشار الدكتور جول: "إضافة إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تم تقديمها بالموقع، قدم مستشفى الدكتور سليمان فقيه دعم الرعاية الصحية الافتراضية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص: https://hajjclinic.fakeeh.care

الأمر الذي أتاح الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات الطبية عبر الإنترنت لضمان صحتهم وسلامتهم طوال رحلة الحج. وحرص مستشفى الدكتور سليمان فقيه على توفير هذه الخدمات الافتراضية بتسع لغات مختلفة، مما جعلها في متناول مجموعة متنوعة من الحجاج من جميع أنحاء العالم".