نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات أسعار الذهب في السعودية اليوم 24 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب لهذا اليوم. يُعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام واسع من قبل الأشخاص، نظرًا لقيمته العالية وأهميته كمصدر آمن للادخار. كما أن الذهب يحظى بشعبية كبيرة بين النساء السعوديات لشراء الحلي والمجوهرات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم استقرارًا ملحوظًا. إليكم تفاصيل أسعار الذهب:

جرام الذهب عيار 24:

280.09 ريال سعودي

(74.63 دولار)

جرام الذهب عيار 22:

256.75 ريال سعودي

(68.41 دولار)

جرام الذهب عيار 21:

245.08 ريال سعودي

(65.30 دولار)

جرام الذهب عيار 18:

210.07 ريال سعودي

(55.97 دولار)

جرام الذهب عيار 14:

163.39 ريال سعودي

(43.53 دولار)

جرام الذهب عيار 12:

140.05 ريال سعودي

(37.31 دولار)

أسعار أوقية وكيلو الذهب والجنيه الذهب

أوقية الذهب:

8711.78 ريال سعودي

(2321.11 دولار)

كيلو الذهب:

280،090 ريال سعودي

(74،625 دولار)

الجنيه الذهب عيار 21:

2362.76 ريال سعودي

(630.07 دولار)

الجنيه الذهب عيار 22:

2475.27 ريال سعودي

(660.07 دولار)

الجنيه الذهب عيار 24:

2700.30 ريال سعودي

استقرار أسعار الذهب في السعودية

تظهر أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارًا ملحوظًا دون أي تغييرات كبيرة. يعكس هذا الاستقرار أهمية الذهب كوسيلة ادخار مضمونة وأحد المعادن المفضلة للزينة بين النساء في المملكة.

لمزيد من التفاصيل والتحديثات اليومية، يمكن متابعة الأسعار عبر المصادر الرسمية المعنية بأسعار الذهب في المملكة.