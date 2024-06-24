نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إرتفاع أسعار تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية إلى 75 ريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الغاز والتصنيع "غازكو" عن تحديث أسعار تعبئة أسطوانات الغاز، مما أثار بعض الجدل والإشاعات حول ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 75 ريالًا. ومع ذلك، أكدت الشركة أن هذا التحديث دوري ويتم كل شهر، وأنه لا يوجد أي زيادة في الأسعار وأن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة الأسعار غير صحيحة.

أسعار تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية

تم الكشف أسعار أسطوانات الغاز الحالية على النحو التالي:

سعر تعبئة الأسطوانة الجديدة : 35 ريال سعودي (يشمل ضريبة القيمة المضافة).

: 35 ريال سعودي (يشمل ضريبة القيمة المضافة). حجم الأسطوانات : حجم 26.5 لتر (وزن نحو 11 كجم) حجم 52.5 لتر (وزن نحو 22 كجم)

: سعر الأسطوانة حجم 52.5 لتر: 50 ريال سعودي.

أسعار استبدال أسطوانات الغاز

يتم استبدال أسطوانات الغاز في السعودية من المحطات الرسمية أو محطات التوزيع عند توزيع الغاز.

أسعار الأسطوانات والملحقات

أسعار الأسطوانات:

الأسطوانة العادية دون منظم: تبدأ من 150 ريال سعودي.

الأسطوانة العادية مع منظم: تبدأ من 180 ريال سعودي.

الأسطوانة المعبأة بالغاز: تبدأ من 170 ريال سعودي، وتختلف حسب نوع الغاز المعبأ.

الأسطوانات الجديدة في المتاجر: تتراوح بين 200 و400 ريال سعودي.

أسعار ملحقات الأسطوانات:

حامل أسطوانة الغاز: 45 ريال سعودي.

غطاء الأسطوانة: 43 ريال سعودي.

منظم الأسطوانة: 78 ريال سعودي.

أسطوانة صغيرة فارغة: 15 ريال سعودي.

أسطوانة متوسطة فارغة: نحو 32 ريال سعودي.

سعر تعبئة أسطوانة الغاز بعد القيمة المضافة

صرحت شركة الغاز والتصنيع (أرامكو السعودية) بأن سعر تعبئة أسطوانات الغاز بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون ثابتًا. وأكدت الشركة أنه لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار الأسطوانات، وأن السعر الحالي لتعبئة الأسطوانة ثابت لم يتغير.