نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب يبدأ من 4000 ريال استلم تمويل كاش حتى 300 ألف ريال دون كفيل أو ضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمكنك الآن الاستفادة من تمويل كاش يصل إلى 300 ألف ريال سعودي براتب شهري يبدأ من 4000 ريال فقط، من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل. هذا البرنامج التمويلي متاح للأفراد في المملكة العربية السعودية، ويشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى جميع الجنسيات.

تتميز الإجراءات الخاصة بهذا التمويل بأنها سريعة وسهلة، مما يجعلها تناسب احتياجات العملاء المختلفة.

مميزات التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل

توافق مع الشريعة الإسلامية: التمويل الشخصي النقدي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

دون كفيل أو ضامن: يمكن للعميل الحصول على التمويل دون شرط وجود كفيل أو ضامن.

دون تحويل راتب: لا يتطلب من العميل تحويل راتبه الشهري عند التقدم بالطلب.

مبالغ كبيرة: تصل قيمة التمويل الشخصي حتى 300 ألف ريال سعودي.

خيارات سداد متعددة: توفر الشركة العديد من خيارات السداد التي تناسب جميع العملاء.

مدة سداد مرنة: يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال أقساط شهرية تصل مدتها حتى 5 سنوات.

نظام السداد المبكر: تتيح الشركة نظام السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي.

لأصحاب العمل الخاص: يمكن للعملاء العاملين لحسابهم الخاص الاستفادة من التمويل دون كفيل ودون تحويل الراتب.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

الحد الأدنى للراتب: 4000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للعمر: 21 سنة.

الحد الأقصى للعمر: 65 سنة عند سداد آخر قسط.

مدة الخدمة في القطاع الحكومي: شهر واحد.

مدة الخدمة في القطاع شبه الحكومي: ثلاثة أشهر.

مدة الخدمة في القطاع الخاص: ستة أشهر.



الأوراق والمستندات المطلوبة



هوية وطنية: صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للعميل السعودي.

إقامة سارية: للعميل المقيم.

خطاب تعريف بالراتب: لإتمام الإجراءات الخاصة بالتمويل.

كشف حساب بنكي: لآخر ثلاثة أشهر عند التقدم بالطلب.

شركة البيت الأهلي للتمويل تقدم لك فرصة الحصول على تمويل ميسر وسريع، لتلبية احتياجاتك المالية بأقل الشروط وأبسط الإجراءات.