نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع البيئة بحفر الباطن يطلق ورشة تدريبية عن أحدث التقنيات الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة حفر الباطن أمس، ورشة عمل تدريبية للمزارعين والمهتمين، عن أحدث التقنيات الزراعية، بمشاركة مجموعة من المزارعين ومربي المواشي في جلسات تدريبية مكثفة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع الزراعية المتقدمة، بما فيها تقديم الخدمات الزراعية وتحسين تربية الماشية وتغذيتها وصحتها.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام، ويقدمها فريق من خبراء مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين مهارات المزارعين من خلال برنامج تدريبي مكثف يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف السعودية).

وتأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وتعزيز القدرات الزراعية لدى المزارعين، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة لتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية