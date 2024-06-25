نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اجتماعه الـ 111 بالعاصمة تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعه الـ 111 اليوم، بمقر الاتحاد بالعاصمة التونسية برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة برئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي، ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد محمد عبد المحسن العوّاش، والوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني النائب الثاني للرئيس أحمد عسّاف، ورؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وأكد الحارثي في كلمة في بداية الاجتماع أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملموسًا وحراكًا إيجابيًا في كل مجالات أنشطة الاتحاد، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والتغيرات الحاصلة نتيجة استخدامه في صناعة الإعلام في مختلف أشكاله.

وأشاد بتطور الاتحاد في المجالات التقنية وخاصة في ما يتعلق بالمنصات السحابية، إضافة إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن توجه الاتحاد إلى المجال الاستثماري من خلال عدة مشاريع، منها مشروع مركز أعمال الاتحاد ASBU LINK CENTER الذي سيوفر موارد مهمة على المدى البعيد.

ونوه الحارثي، بالمستوى الذي بلغته جودة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد مما جعلها مقياسًا ومرجعًا في هذا المجال؛ مبينًا أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة، وكان اجتماعًا موفقًا.

من جانبه أشاد المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، بنشاطات الهيئات الأعضاء في الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد حقق في السنة الماضية تطورًا ملحوظًا في التبادلات الإخبارية والبرامجية وخاصة في تغطية الأحداث الجارية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، كما واصل الاتحاد مواكبة آخر التطورات التقنية وتطوير خدماته الهندسية لهيئاته الأعضاء مما بوأه أن يكون من أفضل المنظمات الناشطة في مجال الإعلام السمعي البصري في العالم.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد للعام الماضي التي تضمنت مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها، والتدريب والاستثمار