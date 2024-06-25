صالح الحصيني.. السفير السعودي الجديد لدى مصر يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

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أحمد جودة - القاهرة - سلّم صالح بن عيد الحصيني، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده كسفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، إلى وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في مقر الوزارة بالقاهرة.

وخلال الاستقبال، رحب الوزير شكري بالسفير الحصيني، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمات عمله، منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد، عن تطلعاته لمواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.