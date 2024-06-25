نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تدشن جائزة الهليل للأبحاث الطبية والابتكار لتعزيز الصحة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، جائزة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهليل للأبحاث الطبية والابتكار.

وتهدف الجائزة إلى الإسهام في تطوير الأبحاث الطبية وجانب الابتكار محليًا وعالميًا وتصنع أثرًا إيجابيا على صحة المجتمع، إضافة إلى دعم التميز العلمي في مجال النشر وأبحاث طلاب الدراسات العليا والزمالات والبكالوريوس وخدمة المجتمع ويشمل ذلك الأبحاث المتعلقة بالوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها واستخدام التقنية الحديثة في المجالات الطبية والإسهامات الطبية في خدمة المجتمع، وتشجع الأبحاث والمساهمات العلمية الطبية ذات الأثر الملموس والموجهة نحو الوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر لها وعلاجها وتعزيز العلاقة بين العمل الوقفي والإنتاج العلمي الطبي.

وتقدر الميزانية السنوية للجائزة بمبلغ مليون ريال وفقا لما يقترحه مجلس كلية الطب وتتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمانة بأوقاف الجامعة التي سيتم منحها بناء على معايير يتم اقتراحها من قبل اللجنة العلمية واعتمادها من مجلس كلية الطب والتي تحتوي على عدة فئات لأعضاء هيئة التدريس ولباحثي الدراسات العليا والزمالات الطبية وطلاب البكالوريوس وخدمة المجتمع.

وستمنح الجائزة بشكل سنوي للعلماء أو الأطباء أو الباحثين أو الذين قدموا إسهامات بحثية علمية متميزة، كما تشمل فئة التميز في مجال الابتكار الطبي والتميز البحثي لطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس وفئة الخدمة المجتمعية للجهات والأقسام الطبية