نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح خطة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للقطاعات النسائية لموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت القطاعات النسائية برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في تنفيذ خطة خدماتها الدينية المرسومة لموسم حج 1445هـ بامتياز، وفق الضوابط الشرعية،بما يحقق مرتكزات الرئاسة الدينية ورؤيتها الإستراتيجية، المتعلقة بإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا، وخدمة الحاجاّت والقاصدات والزائرات في الحرمين الشريفين طوال موسم الحج.

وثمن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور ‎عبدالرحمن السديس، جهود القطاعات النسائية الدينية لإثراء تجربة الحاجّات دينيًا طوال موسم الحج؛ وتقديمها للخدمات الدينية الميدانية بأعلى معايير الجودة والإبداع والتميز الديني، والعمل المؤسسي المحوكم، والبيئة الملائمة لخصوصية المرأة.

وأسهمت الوكالات النسائية برئاسة الشؤون الدينية، في تفعيل ودعم خطة الرئاسة الدينية المعدة لحاجَّات بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، وحققت نقلة نوعية في الخدمات الدينية النسائية المقدمة، وتهيئة البيئة التعبدية المخصصة في الحرمين.

وتهدف رئاسة الشؤون الدينية؛ إلى دعم منظومتها بكوادر سعودية جامعية مدربة ومؤهلة علميًا وعمليًا، مع تهيئة بيئة تراعي خصوصيتها، وذلك لتوجيه وإرشاد وتوعية حاجَّات بيت الله الحرام.

كما دشنت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جملة من البرامج والمبادرات الدينية المتخصصة النسائية، وذلك لتعميق أثر شعيرة الحج في وجدان وسلوك حاجَّات بيت الله الحرام