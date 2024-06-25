نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج تدريبية مجتمعية ضمن فعاليات "صيف نجران ٢٠٢٤" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت أمانة منطقة نجران بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة اليوم، ضمن فعاليات "صيف نجران ٢٠٢٤"، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "صفات المتحدث المؤثر"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالنادي.

واستهدف البرنامج التدريبي المهتمين بالإعلام والعلاقات العامة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف اكسابهم مهارات التواصل الفعال والتدريب على مراحل ما قبل التحدث وأثناء وما بعد التحدث، وكيفية بناء الثقة الذاتية للوصول للأداء الفعال، إضافة إلى استعراض أهم مهارات الاتصال مع الآخرين من خلال مواجهة الخوف من التحدث أمام الناس، والتخطيط والإعداد والتدريب الجيد لإلقاء الخطابات، وكذلك أهمية ترتيب الأفكار واختيار الكلمات واللغة المناسبة للحديث.

يذكر أن فعاليات صيف نجران ستشهد غدًا تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "بوصلة العلاقات" ضمن البرامج التدريبية التي تستهدف أفراد المجتمع، التي تقام في النادي الأدبي بالمنطقة