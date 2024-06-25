محافظ الطائف يزور مفتي عام المملكة في الطائف

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أحمد جودة - القاهرة - زار الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، مساء اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمنزله في الطائف.

ورحب مفتي عام المملكة بسمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لحرصهم الدائم لما فيه الخير لهذه البلاد ومواطنيها