نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زين السعودية" تحقق إنجازًا في خدمات الجيل الخامس (5G) خلال موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية"، تسجيلها نتائج قياسية في استخدام البيانات وسرعة الإنترنت والتجوال الدولي عبر شبكتها خلال موسم الحج للعام 1445هـ، وهو ما يعكس ريادة الشركة في تقديم تجربة رقمية غير مسبوقة، عبر أكثر من 1100 برج للجيل الخامس (5G).

وأشارت الشركة إلى أنَّها سجلت نموًا في مستخدمي شبكة الجيل الخامس (5G) خلال موسم الحج 1445هـ بنسبة 86%، ونموًا في حركة البيانات للجيل الخامس (5G) بنسبة 45%، كما أعلنت نمو الطاقة الاستيعابية؛ لنقل البيانات بنسبة 325%، مما أسهم في نمو حركة البيانات بنسبة 79% وعلى مستوى بيانات التجوال الدولي نموًا بنسبة 72%.

وتأتي هذه النتائج؛ لتواكب الزيادة الكبيرة في الطلب على استخدام التجوال الدولي والبيانات عالية السرعة خلال موسم الحج، من خلال توفير أفضل بنية اتصالات رقمية، وتقديم تجربة اتصالات ثرية ومميزة للزوار، مما أسهم في نجاح موسم الحج، وتعزيز رحلة الزوار الإيمانية، وفي تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لا سيما برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى توفير مرافق ذات جودة عالية وبنية تحتية متقدمة؛ تساعد ضيوف الرحمن على استخدام أحدث الخدمات الرقمية.

وتؤكد هذه الأرقام قدرات "زين السعودية" الكبيرة في توفير أفضل بنية اتصالات رقمية، وريادتها للجيل الخامس (5G)، حيث كانت قد أطلقت أكبر شبكة جيل خامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، والثالثة على مستوى العالم، إضافةً إلى إطلاقها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وذلك في إطار التزامها بتسخير التقنية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البيئة، واعتمادها حلولًا وتطبيقات جديدة تحاكي الجيل المقبل من الحلول الرقمية، كما أعلنت الشركة مؤخرًا ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال، ضمن خطة متكاملة؛ لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية