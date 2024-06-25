نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تنفذ 102 فرصة تطوعية عبر منفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية 102 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامنًا مع بدء مغادرة حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق عبر منفذ جديدة عرعر لعام ١٤٤٥هـ.

وشارك في الفرص 700 متطوع ومتطوعة، حيث تنوعت بين ترتيب وتنظيم الحجاج ومساعدتهم وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من المصاحف الشريفة والذي بلغ عددها 60 ألف نسخه من القرآن الكريم