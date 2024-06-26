نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض تستضيف التجمع الدوري لحكام الساحة النخبة لاتحادات غرب آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استضافت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، التجمع الدوري لحكام الساحة "النخبة" لاتحادات غرب القارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر يوم الجمعة المقبل.

ويهدف التجمع الذي يقام لأول مرة في الرياض إلى إبقاء حكام الساحة "النخبة" في جاهزية كاملة للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.

ويشهد التجمع مشاركة 75 حكمًا آسيويًا بينهم 5 سعوديين هم محمد الهويش، خالد الطريس، شكري الحنفوش، ماجد الشمراني وفيصل البلوي.

ومن المقرر أن يخضع الحكام المشاركون في التجمع إلى تطبيقات نظرية وميدانية واختبارات في اللياقة البدنية وشرح التعديلات الأخيرة على قانون كرة القدم، بالإضافة إلى تدريبات على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"