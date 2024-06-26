نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة حفيد الصحابي “شيبة بن عثمان بن طلحة”.. من هو حامل مفتاح الكعبة المشرفة الـ 78؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيصير كبير سدنة بيت الله الحرام.. ولا ينزعها منكم إلا ظالم

توفي الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، السادن السابع والسبعون للحرم المكي الشريف، وحامل مفتاح الكعبة المشرّفة، عن عمر يناهز 79 عامًا. بعد حياة حافلة بخدمة أول بيت وضع لعبادة الله، وُري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بعد صلاة دوت الخليج.

شغل الدكتور صالح الشيبي منصب كبير سدنة الكعبة المشرفة في عام 2014 خلفًا لعمه عبد القادر الشيبي. خلال فترة توليه المنصب، أشرف على غسل الكعبة أكثر من 100 مرة، وحرص على صيانتها وحفظ حرمتها. كان هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرّفة والمسؤول عن شؤونها، كما رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في غسل الكعبة.

حصل الدكتور صالح الشيبي على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعمل أستاذًا جامعيًا وله مؤلفات في العقيدة والتاريخ. تميز بإخلاصه في أداء الأمانة النبوية وساهم بشكل كبير في إيصال رسالة الإسلام للعالم.

جاء الدكتور صالح الشيبي ضمن سلسلة طويلة من السدنة عبر العصور، بدأت منذ رفع النبي إبراهيم القواعد من البيت، وتولى ابنه إسماعيل وذريته من بعده رعاية البيت العتيق. ومن ثم انتزعتها منهم جُرهم، وبقيت في حوزتها إلى أن استردّها قصي بن كلاب، الجد الرابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت السدانة في ذرية قُصي بن كلاب، ومنهم نسل آل الشيبي سدنة الكعبة الحاليون، أحفاد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي قال لهم النبي الكريم: "خذوها يا بني طلحة خالدةً تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

يتولى السادن شؤون الكعبة من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح الكسوة إذا تمزقت، واستقبال زوارها، وكل ما يتعلق بها. بعد رحيل الشيخ صالح الشيبي، من المقرر أن يكون حامل مفتاح الكعبة وكبير سدنة بيت الله الحرام هو أكبر أفراد عائلة الشيبي، أو الشخص الذي تختاره العائلة لحمل مفتاح الكعبة.