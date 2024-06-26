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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1446 النهائي وتحديد تاريخ بداية الدراسة.. وهذاعدد إجازات العام الدراسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي النهائي للعام الدراسي 1446هـ. وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيتكون من ثلاثة فصول دراسية، يتألف كل فصل منها من 13 أسبوعًا، ليصبح إجمالي عدد الأسابيع الدراسية 38 أسبوعًا، ومدة الدراسة 180 يومًا. كما أشارت الوزارة إلى أن كل جامعة مسؤولة عن تحديد تقويمها الدراسي، وأكدت أنه سيتم النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة اعتبارًا من العام القادم.
التقويم الدراسي 1446 الجديد:
- بداية العام الدراسي: يوم الأحد 14 صفر 1446 هـ الموافق 4 أغسطس 2024 م.
- نهاية الفصل الدراسي الأول: يوم الخميس 5 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 8 نوفمبر 2024 م.
- بداية الفصل الثاني: يوم الأحد 15 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 17 نوفمبر 2024 م.
- نهاية الفصل الثاني: يوم الخميس 21 شعبان 1446 هـ الموافق 24 فبراير 2025 م.
- بداية الفصل الدراسي الثالث: يوم الأحد 2 رمضان 1446 هـ الموافق 2 مارس 2025 م.
- إجازة عيد الفطر: يوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025 م.
- عودة الدراسة بعد إجازة العيد: يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ الموافق 6 أبريل 2025 م.
- إجازة عيد الأضحى: نهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 م.
- بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث: يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 16 يونيو 2025 م.
- عدد الأيام الدراسية للعام القادم: 180 يومًا.
- عدد الأسابيع الدراسية للعام القادم: 38 أسبوعًا.
- عدد الإجازات خلال العام الدراسي الجديد: 10 إجازات.
- الدراسة في شهر رمضان: 19 يومًا.
- موعد اختبارات نهاية العام: بعد إجازة عيد الأضحى.
- مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي الجديد: 60 يومًا.
الإجازات خلال العام الدراسي 1446 هـ:
- اليوم الوطني: الأحد والاثنين 19-20 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 22-23 سبتمبر 2024 م.
- إجازة مطولة: يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 17 أكتوبر 2024 م.
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول: من 4 إلى 14 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 8-16 نوفمبر 2024 م.
- إجازة مطولة: الأربعاء والخميس 10-11 جمادي الثاني 1446 هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2024 م.
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني: من 3 إلى 11 رجب 1446 هـ الموافق 3-11 يناير 2025 م.
- يوم التأسيس: الأحد 24 شعبان 1446 هـ الموافق 23 فبراير 2025 م.
- إجازة الشتاء: من الإثنين إلى الخميس 25 ربيع الأول إلى 8 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 24 فبراير إلى 1 مارس 2025 م.
- عيد الفطر المبارك: أسبوعين من 20 رمضان إلى 7 شوال 1446 هـ الموافق 20 مارس إلى 5 أبريل 2025 م.
- إجازة مطولة: الأحد والاثنين 6-7 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 4-5 مايو 2025 م.
- عيد الأضحى المبارك: 3 أسابيع من 3 إلى 18 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو إلى 14 يونيو 2025 م.