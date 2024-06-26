نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1446 النهائي وتحديد تاريخ بداية الدراسة.. وهذاعدد إجازات العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي النهائي للعام الدراسي 1446هـ. وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيتكون من ثلاثة فصول دراسية، يتألف كل فصل منها من 13 أسبوعًا، ليصبح إجمالي عدد الأسابيع الدراسية 38 أسبوعًا، ومدة الدراسة 180 يومًا. كما أشارت الوزارة إلى أن كل جامعة مسؤولة عن تحديد تقويمها الدراسي، وأكدت أنه سيتم النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة اعتبارًا من العام القادم.

التقويم الدراسي 1446 الجديد:

بداية العام الدراسي : يوم الأحد 14 صفر 1446 هـ الموافق 4 أغسطس 2024 م.

: يوم الأحد 14 صفر 1446 هـ الموافق 4 أغسطس 2024 م. نهاية الفصل الدراسي الأول : يوم الخميس 5 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 8 نوفمبر 2024 م.

: يوم الخميس 5 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 8 نوفمبر 2024 م. بداية الفصل الثاني : يوم الأحد 15 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 17 نوفمبر 2024 م.

: يوم الأحد 15 جمادي الأولى 1446 هـ الموافق 17 نوفمبر 2024 م. نهاية الفصل الثاني : يوم الخميس 21 شعبان 1446 هـ الموافق 24 فبراير 2025 م.

: يوم الخميس 21 شعبان 1446 هـ الموافق 24 فبراير 2025 م. بداية الفصل الدراسي الثالث : يوم الأحد 2 رمضان 1446 هـ الموافق 2 مارس 2025 م.

: يوم الأحد 2 رمضان 1446 هـ الموافق 2 مارس 2025 م. إجازة عيد الفطر : يوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025 م.

: يوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025 م. عودة الدراسة بعد إجازة العيد : يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ الموافق 6 أبريل 2025 م.

: يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ الموافق 6 أبريل 2025 م. إجازة عيد الأضحى : نهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 م.

: نهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 م. بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث: يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 16 يونيو 2025 م.

عدد الأيام الدراسية للعام القادم : 180 يومًا.

: 180 يومًا. عدد الأسابيع الدراسية للعام القادم : 38 أسبوعًا.

: 38 أسبوعًا. عدد الإجازات خلال العام الدراسي الجديد : 10 إجازات.

: 10 إجازات. الدراسة في شهر رمضان : 19 يومًا.

: 19 يومًا. موعد اختبارات نهاية العام : بعد إجازة عيد الأضحى.

: بعد إجازة عيد الأضحى. مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي الجديد: 60 يومًا.

الإجازات خلال العام الدراسي 1446 هـ: