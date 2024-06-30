نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيئة" تطرح فرصة استثمارية إنشاء مدينة العنب بمنطقة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية إنشاء مدينة العنب بمنطقة الباحة؛ بهدف الإسهام في تحقيق أمن غدائي مستدام، وزيادة الانتاج المحلي من أشجار العنب والأشجار المثمرة بما لا يقل عن 70 ألف شجرة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن مساحة مشروع إنشاء المدينة تقدر بـ 741،699 م2، مبينةً أن أخر موعد لتسليم العروض في هذه الفرصة 4 سبتمبر 2024م، وسيكون موعد فتح المظاريف لها 5 سبتمبر 2024م، داعية الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، التقدم عبر منصة (فرص).