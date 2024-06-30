اختتام المسابقة الوطنية لألعاب القوى للأولمبياد الخاص بمشاركة 62 لاعبًا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس، المسابقة الوطنية لألعاب القوى للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في منطقة القصيم خلال الفترة من 27 - 29 يونيو 2024، بمشاركة 62 لاعبًا ولاعبة من 11 ناديًا رياضيًا من مختلف أنحاء المملكة.

وأسفرت النتائج عن حصول نادي الأحساء على 20 ميدالية، ونادي جازان على 15 ميدالية، بينما حقق كل من نادي عسير وتبوك 14 ميدالية، كما حصد نادي الرس على 9 ميداليات، ونادي مكة المكرمة وحائل على 8 ميداليات لكل منهما، في حين حصل نادي القصيم على 7 ميداليات، ونادي المدينة المنورة على 6 ميداليات، ونادي الجوف على 4 ميداليات، بينما نال نادي الرياض ميدالية وحيدة.

وشهدت المسابقة مشاركة 10 حكام من الاتحاد السعودي لألعاب القوى، كما حضر الدكتور مصطفى شوقي كمدير لنظام إدارة المسابقات لضمان سير المنافسات بشكل عادل.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد، طلال الحميدان، أن تنظيم هذه المسابقة في كليات عنيزة الأهلية هو ثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد وكليات عنيزة الأهلية خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفًا أن أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد هو إشراك المجتمع والوصول إلى شركاء في مختلف مناطق المملكة لتعزيز الجهود المشتركة في دعم الرياضيين، مشددًا على التزام الاتحاد بخلق بيئة رياضية شاملة تمكن اللاعبين من الاندماج والتمكين في المجتمع.

وأشار الحميدان إلى أن تنظيم هذه المسابقات يأتي ضمن خطة الاتحاد لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، وحرصًا منه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة الرياضة التنافسية.

يذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار منتجات وخدمات رياضية تسهم في استدامة النشاط الرياضي للرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وذلك وفقًا لتقسيم الأولمبياد الخاص الدولي