نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طيران ناس" يطلق أول برنامج في المملكة لتأهيل طواقم الضيافة الجوية للتواصل بلغة الإشارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الناقل الجوي السعودي "طيران ناس"، برنامج لتأهيل طواقم الضيافة الجوية على لغة الإشارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية ـ في أول برنامج من نوعه في المملكة العربية السعودية ـ، وذلك ضمن التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع.

ويهدف البرنامج لتمكين طواقم الضيافة الجوية في "طيران ناس" من التواصل الفعال مع الضيوف المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وركز البرنامج التأهيلي على إجادة استخدام لغة الإشارة، حيث اشتملت المواد التدريبية في البرنامج على مراحل التعامل مع الركاب، بدءًا من الترحيب وتسجيل الصعود للطائرة إلى الخدمة أثناء الرحلة بما فيها إجراءات السلامة والتوديع عند الوصول، بما يعزز قدرات طواقم الضيافة الجوية على تقديم أفضل تجربة سفر.

ويأتي البرنامج، بعد نجاح برنامج مماثل نفذته الشركة بداية العام الجاري 2024 لتدريب موظفي الخدمات الأرضية وطواقم الضيافة الجوية على أفضل طرق التعامل مع المسافرين من ذوي التوحد