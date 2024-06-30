نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 125 مريضًا بينهم 53 مريضًا حصلوا على 441 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و3 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.

وبلغت نسبة المرضى الذكور 45%، ونسبة الإناث 55%، بينما شكلت نسبة النازحين 15%، والمقيمين 84%، فيما كانت نسبة اللاجئين 1%.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق