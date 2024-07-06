نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتطلع لمواصلة التنسيق.. خادم الحرمين يهنئ بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، برقية تهنئة للدكتور مسعود بزشكيان؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في المجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتكم، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».