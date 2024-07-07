عاجل - تغيير كسوة الكعبة المشرفة بالتزامن مع أول يوم بـ العام الهجري الجديد 1446

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أحمد جودة - القاهرة - تغيير كسوة الكعبة المشرفة 1446.. تُعدُّ كسوة الكعبة المشرفة رمزًا دينيًا عظيمًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهي تكتسب أهمية خاصة عندما يتم تغييرها في بداية العام الهجري الجديد. مع حلول اليوم الأول من محرم 1446، شهدت مكة المكرمة حدثًا مهيبًا يتكرر سنويًا، حيث تم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، في تقليد ديني يجسد روحانية هذا الشهر الكريم.

يتوافد المسلمون من مختلف بقاع الأرض لرؤية هذا الحدث الذي يعبر عن تقديسهم للبيت الحرام وتعظيمهم لشعائره، ووتابع بوابة دوت الخليج كل دقيقة ولحظة بلحظة هذه الفعاليات العظيمة.

تزن فوق الطن

الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة تزن نحو 1350 كيلوغرامًا، وتتكون من الحرير الطبيعي الخالص، مطرزة بخيوط من الذهب والفضة، مما يجعلها إحدى أعظم التحف الفنية والدينية في العالم. عملية تغيير الكسوة تتم بإشراف دقيق ومهارة عالية، حيث يشارك فيها فريق متخصص من الفنيين والخبراء الذين يعملون على مدار العام لإعداد الكسوة وتجهيزها بأفضل التقنيات وأدق التفاصيل. هذه العملية ليست مجرد تغيير للكسوة، بل هي طقس ديني يحمل في طياته معانٍ عميقة من التقدير والاحترام للبيت الحرام.

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، بما في ذلك العناية بالحرمين الشريفين. تحت قيادتهما الرشيدة، أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتم توفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان تنفيذ هذا الطقس بترتيب وانتظام يليق بمكانة الكعبة. هذه الجهود المستمرة تعكس التزام القيادة السعودية بالحفاظ على قدسية الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تغيير كسوة الكعبة المشرفة في بداية العام الهجري الجديد يرمز إلى التجديد والصفاء الروحي، ويعزز من روحانية المسلمين الذين يعتبرون هذا الحدث فرصة للتأمل والتقرب إلى الله. يعبر هذا الطقس عن تلاحم المسلمين ووحدتهم في تعظيم شعائر دينهم، كما يعكس التفاني والحرص على تقديم أفضل ما يمكن في خدمة بيت الله الحرام. في كل عام، ينتظر المسلمون حول العالم هذا الحدث بلهفة وشغف، حيث يبقى في أذهانهم ذكرى خالدة تعزز من إيمانهم وتعلقهم ببيت الله العتيق.

يتم استبدال كسوة الكعبة بثوب جديد مصنوع من الحرير

طريقة استبدال كسوة الكعبة 1446

طريقة استبدال كسوة الكعبة 1446 يتم استبدال كسوة الكعبة بثوب جديد مصنوع من الحرير الأسود ومزينة بآيات قرآنية منسوجة بخيوط من الذهب والفضة.

طريقة استبدال كسوة الكعبة 1446 يتم إنزال الكسوة القديمة، مع مراعاة الحفاظ على سلامة القطع الأثرية التي قد تكون عالقة بها ثم تبدأ عملية إلباس الكسوة الجديدة برفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة بمفرده، ويتم تثبيته من أعلى ثم إنزاله تدريجيا مع فك حبال الجنب القديم، وبعد تثبيت جميع الجوانب، يتم تثبيت الأركان بخياطتها من أعلى الثوب إلى أسفله.