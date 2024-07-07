نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 2/ 1/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.