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الديوان الملكي: وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 2/ 1/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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