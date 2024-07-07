"تعليم الرياض" يدعو الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات الفراغ

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أحمد جودة - القاهرة - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات فراغهم، منوهة إلى أن الإجازة فرصة للتعرّف على اهتمامات الأبناء واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وممارسة الأنشطة.

جاء ذلك في مضمون الرسائل الاتصالية والتثقيفية التي أطلقتها الإدارة ضمن خطتها الإعلامية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للاستفادة من الإجازة الصيفية واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ وذلك بمشاركة عددٍ من الخبراء التربويين في عدد من المجالات المتنوعة.

ولفت المتحدث الرسمي لـ "تعليم الرياض" عبدالسلام الثميري، إلى أن الإدارة تسعى من خلال إعداد الرسائل الاتصالية والإعلامية إلى طرح العديد من الأساليب والطرق للاستفادة من الإجازة الصيفية، إضافة إلى التوعية بأهمية تنظيم الوقت خلال الإجازة وغيرها، ووضع خطة خاصة للاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلاب والطالبات.