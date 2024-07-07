نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح جسر المدينة الحضرية في حائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد جسر المدينة الحضرية الذي يُعد أحد مشاريع المرحلة النوعية الجديدة لتطوير مدينة حائل، بتكلفة بلغت 52 مليون ريال.

تفاصيل المشروع:

يبلغ طول الجسر 306 أمتار، ويتميز بتصميم مزدوج، ويتكون الاتجاه الواحد للجسر من ثلاث حارات مرورية بعرض 9.9 متر، إضافة إلى ذلك يحتوي الجسر على ممر مشاة بعرض 3 أمتار وممر للدراجات بعرض 2.55 متر، شاملًا الخدمات الكهربائية ووسائل السلامة اللازمة لجميع مستخدمي الجسر.

تحسين البنية التحتية:

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على الدعم السخي والمستمر لتنمية وتطوير مناطق المملكة في هذا العهد التنموي الزاهر.

وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة لسكان مدينة حائل.

أهمية المشروع:

يمثل جسر المدينة الحضرية في حائل إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، إذ يسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام المروري في المدينة وتوفير ممرات آمنة للمشاة والدراجين، ما يشجع على ممارسة النشاط البدني.

كما يوفر وسائل السلامة اللازمة لجميع مستخدمي الجسر، ما يضمن تجربة آمنة ومريحة.

ويأتي افتتاح جسر المدينة الحضرية في حائل كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية متكاملة.