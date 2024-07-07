نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أمّ القرى تعلن عن القبول على برامج الزمالات في كلية طب الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عمادة الدراسات العليا والبحوث بجامعة أم القرى فتح بوابة القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 1446، ابتداء من الاثنين 9 / 1 / 1446 الموافق 15 / 7 / 2024، المتمثلة في برنامج الزمالة الطبية في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين بقسم وقاية الأسنان، وكذلك برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب الفم بقسم علوم الفم الأساسية والسريرية، إضافة إلى برنامج الزمالة الطبية في تخصص علاج عصب وجذور الأسنان بقسم العلاج التحفظي.

وبيّنت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لا يقل عن جيد جدًا من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، علاوة على أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، وكذلك الحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، ويُستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كما يلي: درجة (61) في اختبار TOEFL IBT، درجة (6) في اختبار IELTS، درجة (83) في اختبار STEP، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودية، وأن يجتاز المتقدم الاختبار المقدم من القسم.