نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن بدء القبول في برنامج التدريب التعاوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية بدء القبول في برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج 2024 – 2025، ابتداءً من الأحد الموافق 7 يوليو 2024 حتى الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

ويعكس البرنامج دور الوزارة وجهودها في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحقيق أهدافها بتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها، حيث يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج، عبر منحهم فرصًا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل.

وحددت الوزارة عدة شروط للالتحاق بالبرنامج، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل معدله التراكمي عن تقدير جيد جدًا (3.75 من 5 أو 2.75 من 4)، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه متوسطًا فأعلى، إضافةً إلى اجتيازه المفاضلة والمقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة على أهمية تقديم الطلب عبر رابط التسجيل، مبينةً أن الوثائق المطلوبة تشمل خطابًا من الجامعة يفيد بموافقتها على التدريب التعاوني للمتقدم، إضافةً إلى سيرته الذاتية.