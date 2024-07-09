أحمد جودة - القاهرة - كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان لس

يمكنك معرفة كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان للمطلقات، حيث تسعى العديد من المواطنات المطلقات في المملكة العربية السعودية لمعرفة خطوات التسجيل في هذه المنصة. تُعَدُّ منصة جود الإسكان من أبرز المنصات الحكومية التي تقدم مبادرات لدعم المطلقات، بهدف تلبية احتياجات الفئات التي تتطلب دعمًا لتحسين مستوى معيشتها. توفر المنصة الدعم اللازم لتحقيق متطلبات المطلقات لضمان حياة كريمة. في هذا المقال، نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنصة.

موقع منصة جود الإسكان للمطلقات



لتسجيل الدخول إلى منصة جود الإسكان للمطلقات 2024، ينبغي اتباع الخطوات التالية:



أولا يجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة جود.

ثانيًا ثم بعد ذلك يجب النقر على خيار “حسابي”، ثم الضغط على “دخول” للوصول إلى المنصة.

ثالثًا ختيار “تسجيل دخول جديد” وملء البيانات المطلوبة، مثل اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني.

رابعًا ثم يجب إدخال الرمز المرسل للتحقق من البيانات، ثم الضغط على “طلب التسجيل”.

خامسًا ثم النقر مرة أخرى على “تسجيل الدخول”، وإدخال رمز التحقق، ثم الضغط على “دخول”.

سادسًا حديد الخدمة التي ترغب في الاستفادة منها.

ما هي شروط التسجيل في المنصة؟



توجد مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل في منصة جود الإسكان للمطلقات 2024، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مسجلًا مسبقًا في منصة سكني.

إثبات عدم امتلاك المتقدم لسكن بديل أو أن يكون لديه محل إقامة رئيسي وثابت.

أن تكون المتقدمة جزءًا من أسرة مكونة من خمسة أفراد على الأقل.