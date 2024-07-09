"وقاء" يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الباحة

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أحمد جودة - القاهرة - وقع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، مذكرة تفاهم مع جامعة الباحة، انطلاقًا من العوامل المشتركة بين الطرفين.

ومثل الجانبين في التوقيع، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، والرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون في مجالات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات المتعلقة بالوقاية والمكافحة، ومنها: الدعم الفني في مجال دراسة وتحليل مخاطر الصحة النباتية والحيوانية وتقييمها، والتقصي الوبائي عن الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ذات الأولوية، ورصد ومراقبة الآفات النباتية والأمراض الوبائية الحيوانية بالمملكة والتبليغ عنها، وحصر الآفات النباتية والمسوحات الوبائية للأمراض الحيوانية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بصحة ووقاية النبات والحيوان، والدعم الفني لتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للآفات النباتية، وتعزيز المكافحة الحيوية بالأعداء الحيوية المحلية، وتنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والإدارة المتكاملة للآفات الاقتصادية، والتدريب والتعليم، وتقديم الدورات التدريبية المشتركة والبحوث الميدانية والمعملية الهادفة إلى التقصي الوبائي عن الأمراض الحيوانية وكيفية السيطرة والقضاء عليها لتعزيز وتنمية قدرات منسوبي الطرفين، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية ذات الصلة بصحة ووقاية النبات والحيوان