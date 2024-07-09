نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق جائزة "التميز والإبداع" بمحافظة الليث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جمعية رعاية الأيتام بالليث "جائزة التميز والإبداع" التي تستهدف تشجيع الأبناء والمتطوعين على التميز في مختلف المجالات، التي تتضمن أربعة مسارات رئيسية "مسار التميز في التطوع والخدمة المجتمعية" و"مسار التميز في البحث العلمي والابتكار" و"مسار التميز التقني" و"مسار التميز التعليمي".

وتهدف الجمعية من خلال الجائزة إلى تحفيز الأبناء على استثمار مواهبهم وقدراتهم، وتشجيعهم على تحقيق أعلى مستويات التفوق والإبداع في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعهم.

كما يهدف مسار التميز في التطوع والخدمة المجتمعية لتكريم المتطوعين والفرق التطوعية في محافظة الليث الذين يسهمون بشكل فعّال في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي