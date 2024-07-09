نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة في محلية أمبدة بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 حقيبة إيوائية و500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 4.600 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها