نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان المانجو بنسخته الثالثة بمحافظة أملج غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق في محافظة أملج غدًا، مهرجان المانجو الثالث، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 30 عارضًا من مزارعي المانجو، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، وذلك بمركز الاحتفالات العامة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بالإنابة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن المهرجان يستمر أربعة أيام، ويحتوي على العديد من المشاركات، أبرزها المنتجات التحويلية من المانجو، مشيرًا إلى أن مكتب الوزارة يهدف من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى مساعدة المزارعين، وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من المانجو داخل المحافظة وخارجها.

وبيّن أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الفني والتقني لمزارعي المنطقة كافة، لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية