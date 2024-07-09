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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل مستشار وزير الدفاع الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، مستشار وزير الدفاع الإيطالي للسياسات الصناعية العسكرية الفريق الأول متقاعد إنزو فيتشاريللي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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