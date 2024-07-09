رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل مستشار وزير الدفاع الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، مستشار وزير الدفاع الإيطالي للسياسات الصناعية العسكرية الفريق الأول متقاعد إنزو فيتشاريللي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة