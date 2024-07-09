وزارة النقل والخدمات اللوجستية توقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل

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أحمد جودة - القاهرة - وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل؛ بشأن تطوير خطة تدريبية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجال تجربة العميل.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في دعم برامج تدريبية متخصصة في مجال تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول، وإعداد شهادات احترافية واعتمادها في مجال تجربة العميل متوائمة مع متطلبات قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تدريب عملي للمشاركين في المؤسسات الشريكة لتعزيز خبراتهم العملية، ومتابعة فعالية البرامج التدريبية وتقييمها وتحديثها باستمرار لتلبية متطلبات السوق