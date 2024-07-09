نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تجهز 18 حديقة ومسطحًا أخضر بطلعة التمياط لاستقبال الزوار خلال الإجازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهزت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط، 10 حدائق، و8 مسطحات ومتنزهات خضراء، ومضمارين للمشاة، بالإضافة لـ 49 من الألعاب والأجهزة الرياضية المتنوعة لاستقبال الأهالي والزوار خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي، أن المساحة الإجمالية للحدائق والمسطحات تزيد عن 640،000 متر مربع، تضم جلسات ومسطحات خضراء، وساحة عامة، ومجموعة من الألعاب المتنوعة للأطفال،وأماكن مخصصة "للفود ترك"، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة