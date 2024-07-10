نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة فنون الطهي تُنظّم غدًا فعالية سوق المزارعين في منطقة الباحة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنظّم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة منطقة الباحة، فعالية "سوق المزارعين" خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، بمتنزه الأمير حسام بالقيم، وذلك لدعم المزارعين والعاملين في قطاع الطهي، وإبراز وتوثيق المحاصيل الزراعية والمنتجات الطهوية لمنطقة الباحة والتعريف بها.

ويتضمن السوق عدة منصات تعرض عددًا من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة الباحة من الفواكه الموسمية، والتمور، والرمان، والبرشومي، إضافةً إلى منطقةٍ مخصصة للأسر المنتجة لتقديم أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميز بها المنطقة، التي يدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية المحلية، كما يتضمن السوق عددًا من الفعاليات المصاحبة.

وتسعى هيئة فنون الطهي عبر هذه الفعالية إلى تعزيز سوق المزارعين ودعمه وتطويره بوصفه منصة داعمة للمنتجات الوطنية تُسهم في تسويقها محليًا وعالميًا، كما تُمكّن المزارعين من بيع منتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ إلى المستهلكين، وذلك في سياق جهود الهيئة الرامية إلى استدامة الإنتاج والاستثمار المحلّي في قطاع فنون الطهي، والنهوض بجميع مساراته واتجاهاته