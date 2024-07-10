نائب أمير عسير يلتقي مدير إدارة مرور المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مرور منطقة عسير اللواء يحيى بن إبراهيم الشهراني.

واستعرض اللقاء أعمال المرور ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة، كما استمع سموه إلى شرح عن مستجدات العمل المروري، والتطورات الميدانية والإدارية وبرامج السلامة المرورية.

ونوه سموه بجهود إدارة المرور، وما حظيت به ضمن القطاعات الأمنية بالمنطقة من تطور متواصل، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة سمو وزير الداخلية، وسمو أمير المنطقة