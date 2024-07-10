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معهد الدفاع المدني يحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

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أحمد جودة - القاهرة -  

حصل معهد المديرية العامة للدفاع المدني على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع)، بصفته جهة رائدة في التعليم والتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية.
ويأتي الاعتماد الأكاديمي ليؤكد حرص وزارة الداخلية على أن يكون المعهد خيارًا أمثل وأكثر جذبًا للتعليم والتدريب على أعمال الدفاع المدني محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، ومستوى مخرجات البرامج التدريبية التي يقودها نخبة من الضباط والأفراد والمدنيين، وتقديم خدمات المديرية العامة للدفاع المدني بإتقان واحترافية والإسهام في حماية الأرواح والممتلكات

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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