نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الدفاع المدني يحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل معهد المديرية العامة للدفاع المدني على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع)، بصفته جهة رائدة في التعليم والتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية.

ويأتي الاعتماد الأكاديمي ليؤكد حرص وزارة الداخلية على أن يكون المعهد خيارًا أمثل وأكثر جذبًا للتعليم والتدريب على أعمال الدفاع المدني محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، ومستوى مخرجات البرامج التدريبية التي يقودها نخبة من الضباط والأفراد والمدنيين، وتقديم خدمات المديرية العامة للدفاع المدني بإتقان واحترافية والإسهام في حماية الأرواح والممتلكات