نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. تحفة فنية تمزج بين روح الرياضات الإلكترونية والثقافة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن تفاصيل خاصة بكأس الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي سيحظى به النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط طوال فترة المنافسات الممتدة لـ 8 أسابيع من خلال نظام التجميع النقطي ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

الكأس التي صنعت من الفضة الإسترلينية المطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا، بارتفاعٍ يبلغ 60 سم، وتمثل علامة فارقة في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وتتميز بتصميم فريد من نوعه، وتُجسّد روح الرياضات الإلكترونية والاحتفاء بأبطال التحدي والمنافسة، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر تعكس تراث وثقافة المملكة.

وتضمنت رحلة التصميم الإبداعية للكأس أكثر من عشرة مفاهيمٍ بارزة، جرى تحسينها من خلال الرسومات اليدوية والتصاميم ثنائية وثلاثية الأبعاد، واشتملت على العديد من التقنيات المتطورة، لضمان دقة وجمال الكأس، التي تحمل رمزية فريدة ترويها التفاصيل الظاهرة في تصميمها، فالتاج المتربع على قمة الكرة الأرضية في أعلى الكأس يرمز إلى الأبطال المتوجين كملوك في عالم الرياضات الإلكترونية، فيما يتضمن جذع الكأس مجموعة من المثلثات المتداخلة المستوحاة من أزرار وحدات التحكم في الألعاب، إلى جانب مراعاة تشابه هذا الجذع مع جذع النخلة بوصفها عنصرًا بارزًا في ثقافة المملكة، بينما روعي في تصميم المقابض أن يكون مستوحى من شكل الأسلاك الكهربائية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر، في حين كان الحرص في أن يتربع شعار كأس العالم للرياضات الإلكترونية على قاعدة الكأس، ليُبرز هوية الحدث وأهميته في تاريخ القطاع على مستوى المنطقة والعالم.

وخلال منافسات البطولة، يُمنح كل فريق مشارك مفتاحًا خاصًا على شكل مثلث بإطار خارجي مميز، وعند فوز أحد الفرق، يوضع المثلث الخاص بالفريق الفائز على درع البطولة التي توج بها، كتذكارٍ بالفوز بالبطولة، بينما يُوضع الإطار الخارجي على لوحة الشرف، التي تكرم جميع المتوجين بالبطولات المختلفة.

ويتاح للفريق الفائز بالدرع إمكانية اختيار ثلاثة مفاتيح من بين الفرق التي تفوق عليها ليتم تحطيمها عبر آلة ضغط، ووضعها تحت لوحة الشرف، تخليدًا للتحدي الذي واجهوه طوال البطولة، فيما تحتفظ الفرق الخاسرة بالإطار الخارجي، كما يُمنحون مفتاحًا رمزيًا كتذكار، ليكون شاهدًا على رحلتهم المميزة في منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

يذكر أن هذه النسخة من البطولة ستمستمر حتى الـ 25 من شهر أغسطس 2024، وسيكون زوارها على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية والفنية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وسط مشاركة 1500 لاعب ممثلين عن 500 نادي من نخبة الأندية الدولية، يتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار