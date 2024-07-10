نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البلدية والإسكان يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش في مناطق المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للتفتيش والرقابة وشركة " TUV Rheinlan " الدولية، وذلك بهدف الارتقاء بأعمال التفتيش والرقابة وفق أفضل الممارسات.

وتسهم الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، والرئيس التنفيذي للأعمال الرقابية لشركة تي يو راينلاند السيد فرانك دورسيرس، في تحسين أعمال التفتيش والرقابة وتعزيز فعاليتها من خلال تطبيق أفضل الأساليب المرتبطة بمفهوم الرقابة الذكية، وذلك بهدف رفع جودة العمليات ومستوى الامتثال للأنظمة واللوائح.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تطبيق وتنفيذ النموذج الاسترشادي للمراقب الموحد في عدد من مناطق المملكة، ودراسة مجالات الأنشطة المستهدفة لنموذج أعمال الرقابة الموحدة، بالإضافة إلى التعاون في مراجعة ودمج وتعديل قوائم التفحص.

كما يتعاون الطرفان في تدريب فرق العمل على القوائم المحدثة، فضلًا عن إعداد معايير نجاح الزيارات الاسترشادية وقياس الأثر وفقًا لأفضل المعايير، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الرقابة والتفتيش، وكذلك تحليل ومراجعة النتائج الخاصة بنموذج المراقب الموحد والرفع بالتوصيات بهدف تحسين نموذج عمل الرقابة والتفتيش، بما يسهم من رفع معدلات الامتثال وتحسين بيئة الأعمال في المملكة