نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمددان شراكتهما العالمية 4 سنوات إضافية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) عن تمديد شراكتهما لمدة أربع سنوات إضافية حتى عام 2029. في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، وهي أول بطولة كرة قدم للسيدات في آسيا، إضافةً إلى استمرارها في دعم البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والفرق الأعضاء في الاتحاد.

وتسعى نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال هذه الشراكة لتعزيز التنوع في الرياضة ودعم كرة القدم النسائية في آسيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: أن الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتيح فرصة مهمة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى قارة آسيا وخلق المزيد من المسارات التي تلبي احتياجات الموهوبين وعشاق كرة القدم ذات الشعبية الواسعة على مستوى العالم.

وقال: إن ما يدفعنا إلى الاهتمام بهذه الشراكة هو ارتباط الرياضة بصحة الإنسان ودورها الرئيس في الترفيه ورفع مستويات جودة الحياة وتحقيق التقارب بين الأفراد والشعوب، ما يتماشى مع رؤية وأهداف نيوم الإستراتيجية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، بيّن الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سيري ويندسور جون: أن تجديد هذه الشراكة يعزز من جاذبية مسابقات الاتحاد الآسيوي نظير تفاعل ومتابعة مئات الملايين من مشجعي كرة القدم الآسيوية؛ متطلعًا لخلق المزيد من النجاحات التاريخية مع نيوم وتحقيق نتائج تخدم تطور هذه الرياضة على مستوى العالم