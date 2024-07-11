نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الثالث بأملج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن محافظ أملج اليوم، فعاليات مهرجان المانجو الثالث، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقه أمجد ثلاب، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة هشام المنزلاوي، وذلك بمركز الاحتفالات العامة.

وأوضح مكتب البيئة والمياه والزراعة، أن المهرجان سيستمر أربعة أيام، ويشارك به 30 عارضًا من مزارعي المانجو بالمحافظة، ويضم أركانًا لعددٍ من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية والأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى مساعدة المزارعين في بيع إنتاجهم من خلال فتح قنوات تسويقية للمانجو داخل المحافظة وخارجها.

وبيّن المكتب أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الفني والتقني لمزارعي المحافظة، لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية