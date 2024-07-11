نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الباحة يطّلع على مشاريع المؤسسة العامة للري بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بمكتبه بمقر الإمارة، رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبو حيد، وعددًا من قيادات المؤسسة.

وفي بداية اللقاء اطلع سموه على عرض مرئي لمحفظة مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية التي ستسهم في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة في منطقة الباحة، مشيدًا بدور قطاع الرَّي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يحظى به من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

من جانبه أعرب المهندس أبوحيد عن شكره لسمو أمير الباحة، على دعمه واهتمامه بأعمال المؤسسة لتنفيذ وإنجاز مشاريعها بالمنطقة