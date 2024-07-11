نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة فنون الطهي تُنظم لقاءً افتراضيًا مفتوحًا عن مبادرة "دعم المنتجين الصغار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت هيئة فنون الطهي، أمس، لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان "دعم المنتجين الصغار"، تطرق من خلاله لأحد برامج إستراتيجية الهيئة الخاص بالتطوير والابتكار، وكيفية رفع كفاءة الممارسين في قطاع الطهي، وذلك وسط حضور ومشاركة من المختصين والمهتمين بالمجال.

واستهل اللقاء بالتعريف بإستراتيجية الهيئة التي صممت على أساس 35 مهمة فرعية من شأنها تفعيل القطاع في المملكة، والحديث حول برنامج التطور والابتكار وأثرها على الفرد والمجتمع، ويتضمن إنشاء مراكز صغيرة لتصنيع الأغذية من أجل دعم صغار المنتجين في تصنيع وتعليب وتخزين المنتجات الغذائية، ويستفيد منها بشكل رئيس الأسر المنتجة، والمزارعين، والمطاعم.

وأوضح اللقاء أن الخدمات التي تقدمها مراكز تصنيع الأغذية ستسهم في تعزيز دور المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في المملكة وزيادة جودتها، عبر إنتاج أو تعبئة الفواكه والخضروات والمنتجات الثانوية على نطاق صغير وبقدرات أكبر نسبيًا من المطابخ، إضافة لتطوير وترويج وصفات المطبخ السعودي، كما يقدم خدمات دعم الأعمال كبناء القدرات والترويج والتسويق، بما يسهم في خلق منظومةِ تَواصلٍ تشمل أصحاب المصلحة في صناعة الطهي.

فيما يهدف مشروع مراكز تصنيع الأغذية إلى تعزيز دور المنتجين في المجتمع وبناء القدرات اللازمة وتسهيل وصولهم إلى البيئة المناسبة لزيادة الإنتاج وتحسين جودتها، وزيادة الدخل للفرد من خلال إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية على نطاق واسع، ولتكون فرصة لتصنيع وتعبئة وتخزين الفواكه والخضروات والمنتجات الثانوية على نطاقات أكبر نسبيًا مع تحسين جودة المنتج، وتسهم في اكتساب المهارات التقنية والتجارية، وتعزيز ثقة العميل والمشتري بالمنتجات الوطنية التي ستصبح دائمًا مطابقة للمعايير.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة فنون الطهي بصفتها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع فنون الطهي بالمملكة؛ لرفع مستوى الوعي بتراث الطهي المحلي، وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية، وتوفير فرصة اقتصادية تعزز من حضور المملكة بوصفها وجهةً أولى للمذاقات الفريدة في الشرق الأوسط