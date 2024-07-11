نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة الباحة والوكلاء المساعدين.

وخلال الاجتماع، ألقى معاليه كلمة أكد فيها الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمنظومة العدلية، مشيرا إلى التقدم التشريعي الذي تشهده المملكة، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، مشددا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما الجرائم المالية والعابرة للحدود.

وأكد معاليه ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، حاثا على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.

يُذكر أن هذا الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في المملكة