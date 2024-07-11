نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم جدة يطلق ملتقى صناعة العقول الصيفي للطلبة الموهوبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي (صناعة العقول)، الذي يستهدف تقديم أنماط الرعاية اللازمة لفئة الطلبة المصنفين موهوبين وفق البرنامج الوطني للكشف الموهوبين، ويُنفذ البرنامج في فترة الإجازة الصيفية (عن بعد)، على مدى ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الإدارة أن الملتقى الإثرائي الصيفي للموهوبين يقام للعام الخامس على التوالي، والتحق به أكثر من 700 طالب وطالبة منذ انطلاقه، ويشارك في تقديمه عدد من المدربين والمدربات المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والتقنية.

وبينت أن الملتقى يتضمن تقديم العديد من البرامج والنشاطات الإثرائية التي تُعنى بتنمية معارف ومهارات الموهوبين وتنمية قدراتهم العقلية والإبداعية، وبناء الخبرات العلمية والاجتماعية والمهارات التقنية لديهم، بالإضافة إلى بناء الشخصية الإيجابية والتواصل الفعال مع الآخرين