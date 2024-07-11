نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الرياض تطبق طلاء أعمدة الإنارة المضاد للالتصاق والصعق الكهربائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عملت أمانة منطقة الرياض على تطبيق دهان أعمدة الإنارة بتقنية "الطلاء المضاد للالتصاق والصعق الكهربائي" في مختلف أحياء مدينة الرياض والجسور والأنفاق؛ سعيًا لرفع معايير الجودة، وتقديم الخدمات الفريدة، لتعزيز جمالية مدينة الرياض، ويُعد ذلك نتيجةً لأعمالٍ مستمرة من قطاعات الأمانة، ووكالاتها؛ تفعيلًا لإستراتيجية الأمانة في خدمة المدينة، رفع كفاءة الامتثال، ونوعية الخدمات المقدمة.

وتُعد أعمال الدهان بمواصفات فريدة من نوعها؛ لمقاومة الالتصاق، ومقاومة الالتماس الكهربائي وتعزيز الأمان الكهرباء في التلامس المباشر للأعمدة، بالإضافة إلى الحد من الملصقات الإعلانية على الأعمدة، نحو تطوير التنمية الحضرية، تماشيًا مع المستهدفات الطموحة وإيجاد مجتمع حيوي وتقديم خدمات فاعلة وذات كفاءة عالية.

بدورِها تهدف الأمانة من خلال تلك الجهود والأعمال، إلى الحفاظ على أعلى مستويات الخدمات المقدمة وتعزيز استدامة جودتها، وتوفير بيئة آمنة، تنطلق من مستوى الابتكار والتكامل في الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تحقيق مدينة مزدهرة ومستدامة، ورسالتها في التنمية الحضرية للمدينة