محافظ الطائف يلتقي رئيس نادي العنقاء الرياضي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، رئيس نادي العنقاء الرياضي النسائي بالطائف أميره الحارثي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي وعدد من منسوبي النادي.

واطلع سموه على إنجازات النادي والمشاركات القادمة والخطط لتطوير الرياضه في النادي والارتقاء بالرياضات المختلفة في النادي، مثمنًا الجهود التي يقدمها النادي، متطلعًا لعمل يواكب التطلعات وتطوير الرياضة